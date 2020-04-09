Власти Саудовской Аравии готовы сократить нефтедобычу максимум на четыре миллиона баррелей в сутки, но только с рекордного уровня добычи 12,3 миллиона баррелей в сутки, достигнутого в апреле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Власти России, в свою очередь, готовы сократить добычу нефти максимум на два миллиона баррелей в сутки, сообщили другие источники агентства. В марте Россия добывала 11,3 миллиона баррелей в сутки.

В Минэнерго ранее официально говорили о сокращении на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

9 апреля участники проведут видеоконференцию, чтобы обсудить будущее сделки по ограничению нефтедобычи.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 3 апреля, что добычу нефти в рамках ОПЕК+ нужно сократить на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня первого квартала 2020 года (около 40 миллионов баррелей в сутки). На сокращение добычи на 10-15 миллионов также рассчитывает президент США Дональд Трамп.

В марте стоимость нефти марки Brent менее чем за две недели снизилась с 50 долларов за баррель до 25 долларов. Это произошло на фоне падения спроса из-за эпидемии коронавируса и того, что Россия и ОПЕК+ не смогли договориться о снижении добычи. 9 апреля нефть марки Brent на торгах в Лондоне стоила выше 34 долларов за баррель.

Российский сорт Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля подешевел до 10,54 доллара за баррель, что стало минимальным значением с марта 1999 года. Доходность Urals 30 и 31 марта стала отрицательной, затраты на транспортировку превысили стоимость. 3 апреля цены Urals выросли до 14,43 доллара за баррель, выйдя из зоны отрицательной доходности.