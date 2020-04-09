На Ямале умер сотрудник дочерней компании «Газпрома» с коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе умер сотрудник компании «Газпром трансгаз Югорск», у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Родственник умершего подтвердил «Медузе» эту информацию.

Оперативный штаб ЯНАО вечером 9 апреля сообщил, что в регионе умер первый в округе пациент c СOVID-19 — 47-летний житель поселка Пангоды.

«Интерфакс» отмечает, что это первая подтвержденная смерть сотрудника компании группы «Газпром», у которого выявили коронавирус.

В России по состоянию на утро 9 апреля коронавирус выявили у 10131 человека. С учетом последней информации в стране умерли 77 человек. Выздоровели 698 человек.