Михаил Зыгарь и Издательство «Яндекса» запустили проект «Настоящий 1945»

Студия «История будущего» Михаила Зыгаря и Издательство «Яндекса» запустили проект «Настоящий 1945».

«Настоящий 1945», говорится в поступившем в «Медузу» пресс-релизе, воссоздает жизнь последних недель перед Победой такой, как ее видели настоящие люди — в основу проекта легли письма и заметки очевидцев событий того времени.

Среди героев «Настоящего 1945» — маршалы Георгий Жуков и Иван Конев, писатели Михаил Пришвин и Эрнест Хемингуэй, поэты Ольга Берггольц, Анна Ахматова, Давид Самойлов, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и другие.

«Настоящий 1945» доступен на сервисах «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Эфир» и «Яндекс.Коллекции» с 9 апреля по 10 мая.