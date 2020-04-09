Лондонский суд признал незаконными ордера на арест недвижимости дочери и внука Нурсултана Назарбаева на 100 миллионов долларов

Высокий суд Лондона признал незаконными ордера на арест имущества родственников первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает BBC News.

Ордера на арест трех особняков в Лондоне, принадлежащих дочери экс-президента Казахстана Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву, были выписаны Национальным агентством по борьбе с преступностью по закону «О доходах неустановленного происхождения». По этому закону владельцы имущества должны объяснить британским властям источник своего состояния. Если объяснения не будут признаны удовлетворительными, недвижимость арестовывается.

В случае с родственниками Назарбаева речь шла о трех особняках в Лондоне, общей стоимостью около 100 миллионов долларов.

Агентство по борьбе с преступностью предположило, что недвижимость была куплена на преступные доходы Рахата Алиева — бывшего супруга Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева.

Однако Высокий суд счел, что у Национального агентства по борьбе с преступностью не было никаких веских доказательств того, что Рахат Алиев как-либо причастен к покупке этой недвижимости, следовательно — и причин для ареста.

Дочь и внук Назарбаева, настаивающие на своей полной невиновности, заявили, что удовлетворены решением суда. Национальное агентство по борьбе с преступностью собирается подавать апелляцию.

Закон «О доходах неустановленного происхождения» действует с 2018 года. По этому закону британские власти могут арестовывать имущество людей, если те не способны объяснить происхождение своих финансов.

Ордер на арест недвижимости родственников Назарбаева стал вторым случаем применения этого закона, отмечает Reuters. Первой, на чью лондонскую недвижимость был выдан ордер на арест по закону «О доходах неустановленного происхождения», стала супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева. Она также пыталась оспорить законность выданного ордера в суде, но безуспешно.

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