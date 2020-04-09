Бывший министр Михаил Абызов женился в СИЗО

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по , женился в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

О планируемой свадьбе стало известно в начале марта, Абызов подавал заявление на заключение брака с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой. Церемония состоялась 25 марта, хотя сначала сообщалось, что ее перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

Михаил Абызов занимал пост министра по делам Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года.