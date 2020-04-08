В Москве произошел пожар в доме престарелых. Есть погибшие

В доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве произошел пожар.

В подвале здания загорелся электрокабель, после чего огонь перекинулся на первый этаж. Возникло сильное задымление, постояльцы просили о помощи из окон, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, сообщили в МЧС Москвы. В 22:20 огонь потушили. Из дома престарелых спасли 50 человек. По данным МЧС, погибли два человека, еще десять пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара.