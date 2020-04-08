Роспотребнадзор: тестировать на коронавирус смогут все частные лаборатории, нужно только подать онлайн-уведомление

Роспотребнадзор расширил возможности для тестирования на коронавирус, сообщил «Медузе» представитель ведомства. Теперь любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование, для этого нужно только подать уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование — обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления коронавируса.

Сейчас к проведению исследований в Москве допущены 9 лабораторий: «Семейный доктор», «Инвитро», «Ситилаб», «Хеликс», CMD (ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора), клиники «Будь здоров» Ингосстраха, лаборатории «Архимед», KDL и ООО «Инкрайм» (центры Медосмотры.ру и Лаборатория.ру).

8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус.

По данным Роспотребнадзора на 8 апреля проведено более 910 тысяч тестов на коронавирус. Больше всего тестов проведено в Москве — почти 250 тысяч.