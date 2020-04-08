Мэрия Москвы потратит 1,9 миллиарда рублей на дезинфекцию дорог

планирует закупить дезинфицирующие средства на сумму 1,9 миллиарда рублей. С 25 марта по 3 апреля бюджетное учреждение разместило на сайте госзакупок более 10 соответствующих лотов, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Ранее «Автомобильные дороги» не проводили подобных крупных закупок дезинфицирующих средств отдельно, отмечает издание.

3 апреля глава «Автомобильных дорог» Александр Орешкин сообщил, что более пяти тысяч единиц спецтехники трижды в день проводят промывку и дезинфекцию дорог Москвы. «Мы используем дезинфицирующее средство, шампунь и воду», — отмечал он.

Как ранее выяснила «Медуза», 31 марта мэрия Москвы заключила крупнейший контракт на закупку бетонных бордюров, на 3,2 миллиарда рублей. Кроме того, ГБУ «Автомобильные дороги» намерено закупить гранитные бордюры на более чем 16 миллиардов рублей. Источник «Медузы» в мэрии Москвы, знакомый с планами ГБУ, объяснил многомиллиардную закупку попыткой сэкономить: и гранитные, и бетонные бордюры будут куплены сразу на три года, до 2022 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 8 апреля, что в условиях пандемии COVID-19 «нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья, крупные проекты благоустройства». По словам мэра, промышленность, энергетика и другие отрасли «должны работать, чтобы обеспечивать нормальное функционирование города».