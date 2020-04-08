«Дождь» выпустил двухчасовой фильм о нестыковках в деле о теракте в метро Санкт-Петербурга

Телеканал «Дождь» выпустил двухчасовое расследование о в метро Санкт-Петербурга, совершенном в апреле 2017 года.

Авторы фильма пообщались с очевидцами, журналистами и родственникам осужденных по обвинению в совершении теракта. Внимание в фильме уделяется нестыковкам в позиции следствия и обвинения и процессуальным нарушениям. «Мы ни в коем случае не оправдываем терроризм, но мы не можем оправдать ложь, халатность и пытки. В этом деле их много», — говорится в начале фильма.

Теракт в Петербурге. Найдены ли настоящие организаторы? Все нестыковки следствия и суда Телеканал Дождь

В начале фильма его авторы предлагают группе зрителей выступить в роли присяжных и решить, нужно ли пересматривать дело с учетом всех нестыковок. В конце фильма все они сочли, что пересмотр дела необходим.

Приговор по делу о теракте в петербургском метро был вынесен в декабре 2019 года, 11 обвиняемых получили сроки от 19 лет до пожизненного заключения. Еще в ходе процесса подсудимые жаловались на пытки, а правозащитники и адвокаты указывали на нестыковки в позиции обвинения. Суд их не учел.