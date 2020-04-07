В России выявлены 1154 новых случая COVID-19. Всего заболели 7497 человек

В России на утро 7 апреля зарегистрированы 1154 новых случая коронавирусной инфекции в 43 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число заболевших возросло до 7497 человек в 81 субъекте РФ.

Наибольшее число заболевших — в Москве (+697 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+69), Московской (+67), Брянской (+32) и Калининградской (+29) областях.

За минувшие сутки от болезни умерли 11 человек: двое в Москве, пятеро в Подмосковье, по одному в Краснодарском и Приморском краях, Бурятии и Иркутской области. В общей сложности от COVID-19 в России скончались 58 человек.

Количество пациентов, выписанных из больниц после болезни, увеличилось до 494 человек (+88 за сутки).

За все время с начала распространения COVID-19 в России было проведено более 795 тысяч тестов на коронавирус.