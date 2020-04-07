В Китае 6 апреля никто не умер от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в ежедневном отчете Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Согласно архиву отчетов комиссии, китайские власти ежедневно сообщали о новых смертях от коронавируса начиная с 22 января. Первая смерть от коронавируса в стране произошла 11 января.

За последние сутки в Китае зафиксировано 32 новых заражения коронавирусом, все — у прибывших из-за границы. С начала распространения вируса в стране заразились 81740 человек, 77167 выздоровели, 3331 умер.

29 марта власти Китая заявили, что им в целом удалось остановить передачу коронавируса внутри страны, но число завозных случаев продолжает расти и угрожает новым витком эпидемии.

В конце марта власти сняли карантин в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса. На 6 апреля там зафиксировано чуть более 500 активных случаев инфекции.

По данным университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 1,347 миллиона человек, 285 тысяч выздоровели, 75 тысяч умерли.

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