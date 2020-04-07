В Карелии детям из малоимущих семей выдали сухой паек из пяти картофелин и двух сосисок. Главу комбината школьного питания уволили

В городе Питкяранта в Карелии школьники из малообеспеченных семей получили на две недели продуктовые наборы, в которые вошли две сосиски, пять-шесть картофелин, маргарин, сахар и мука. Фотографии сухпайков опубликовали в паблике «Нетипичная Питкяранта» во «ВКонтакте».

Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин сообщил во «ВКонтакте», что директор комбината школьного питания, ответственная за комплектацию продуктовых наборов, уволена. 9 апреля дети начнут получать новые наборы.

В районной администрации, как пишет «Интерфакс», сообщили, что на комбинате школьного питания не хватало продуктов, поэтому глава учреждения выдала детям то, что было.