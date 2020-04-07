«Спортмастер» временно закроется. Сотрудников трудоустроят в других магазинах

Розничная спортивная сеть «Спортмастер» временно закрывает все свои магазины из-за коронавируса. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник в компании.

По его словам, сотрудникам ритейлера предложат трудоустройство в других торговых сетях. Тем, кто не сможет получить работу, обещают выплатить средства в размере одного МРОТ.

У сотрудников будет возможность вернуться в «Спортмастер», когда заработают магазины «после снятия режима повышенной готовности в связи с COVID-19», сообщил собеседник газеты.

Официально «Спортмастер» пока не делал заявлений на этот счет. На сайте компании указывается, что ряд магазинов закрыты с 27 марта, но ритейлер продолжает работу онлайн с возможностью бесконтактной доставки товаров и самовывозом из магазинов.

Сеть «Спортмастер» имеет почти 500 магазинов в 230 городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Китая.