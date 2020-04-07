СК завел дело из-за видео о распространении коронавируса «путем взрыва» в новосибирском научном центре «Вектор»

СК завел уголовное дело из-за видеоролика, где утверждается, что китайский коронавирус создали в новосибирском научном центре «Вектор». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению автора ролика, после создания вируса его «путем взрыва умышленно» распространили в России и в Китае, пишет СК.

Дело завели по факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу (статья 207.1 УК).

Возможно, речь идет о видеоролике в твиттере пользователя AlexanderThorn, опубликованном 6 апреля. К моменту выхода новости он набрал 98 тысяч просмотров и 877 ретвитов.

В вирусологическом центре «Вектор» в Новосибирске в сентябре 2019-го взорвался баллон с газом.