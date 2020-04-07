Семь сотрудников московского центра травматологии заразились коронавирусом

В московском НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова семеро сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщает «МБХ медиа».

«Двое из заболевших в больнице, а остальные изолированы дома. Сложно сказать, как они заболели, один был за границей, я был за границей, я даже был в Китае в январе. Тогда никто не знал о том, что там есть коронавирус», — рассказал и. о. руководителя центра Николай Загородний.

«Дождь» также сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач 23-й ГКБ Елена Васильева. По данным Mash, из-за этого на вирус проверяют около 500 человек, с которыми она контактировала.