Путин подписал указ о трехкратной выплате по 5000 рублей семьям, имеющим право на материнский капитал

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной финансовой поддержке семьям, которые имеют право на материнский капитал.

В апреле, мае и июне 2020 года такие семьи будут получать по 5000 рублей на каждого ребенка младше трех лет.

О планах ввести дополнительные выплаты семьям с детьми на фоне ограничительных мер против коронавируса Путин объявил во время своего обращения 25 марта.

По состоянию на конец 2019 года в России было более 120 тысяч семей, имеющих право на материнский капитал.