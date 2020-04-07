Полиция нашла в даркнете «Банк России», печатавший фальшивые деньги. Через «Гидру» он запустил в оборот миллиард рублей

Магазин c названием «Банк России», работавший в даркнете на маркетплейсе «Гидра», за год своей деятельности напечатал около миллиарда рублей фальшивых денег. Об этом со ссылкой на МВД пишет «Коммерсант».

Купюры высокого качества печатали в Нижнем Новгороде. Оттуда, как говорят в полиции, «через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ».

По версии полиции, в преступную организацию входили несколько десятков человек, никто из них не знал друг друга лично.

Выйти на предполагаемых организаторов полиция смогла через рядовых сотрудников магазина, которые делали тайники с подделками для розничной продажи на «Гидре».

Как утверждают в МВД, фальшивые деньги печатали трое жителей Нижегородской области. Они задержаны. При обыске полиция изъяла два комплекта печатного оборудования, ноутбуки, макеты купюр.

Также по делу задержали 25-летнюю жительницу Москвы и ее ровесника из Подмосковья. Они, по данным полиции, создали и поддерживали работу магазина «Банк России» на «Гидре».

Всего в деле несколько десятков фигурантов почти в 30 регионах, в том числе покупатели фальшивых денег. МВД утверждает, что большинство обвиняемых, включая предполагаемых организаторов, признали вину. Дело расследуют по статьям об организации и участии в преступном сообществе и об изготовлении поддельных денег.

На «Гидре» фальшивые деньги предлагают около двух десятков магазинов (на момент выхода заметки «Банка России» среди них не было). В основном, речь идет о поддельных купюрах номиналом пять тысяч рублей, в том числе образца 1997 года. Стоимость партии из 10 таких купюр в зависимости от продавца составляет 19,5-30 тысяч рублей.