МТС планирует создать собственную систему денежных переводов

Компания МТС собирается создать собственную систему денежных переводов. Новым направлением, пишет «Коммерсант», займется Кирилл Пальчун — бывший президент системы денежных переводов «Юнистрим».

Переход Пальчуна в МТС подтвердил изданию глава МТС банка Илья Филатов. «Учитывая большой опыт Кирилла в построении и развитии систем денежных переводов, мы надеемся, что его приход позволит нам сделать прорыв на этом рынке», — сказал он.

Именно «Юнистрим», где Пальчун проработал более 10 лет, может больше всего потерять от создания МТС собственной системы денежных переводов, отмечает «Коммерсант».

В настоящий момент «Юнистрим» занимает второе место на рынке денежных переводов в России, уступая с большим отрывом «Золотой короне». Ранее МТС сотрудничала с «Юнистрим», однако недавно приняла решение о переходе на отправку переводов по системе «Золотая корона».

У МТС около трех тысяч точек розничной торговли по всей России, которые могут обслуживать клиентов, совершающих денежные переводы.