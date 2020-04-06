Власти Германии объявили о новых мерах поддержки бизнеса. Компании смогут получить необеспеченные кредиты до 800 тысяч евро

Правительство Германии одобрило программу быстрого кредитования для малого и среднего бизнеса, чтобы поддержать компании во время снижения спроса из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В рамках программы компании смогут получить кредиты, на 100% обеспеченные государством. Размер займов будет зависеть от числа сотрудников в компании. Предприятия, где работают от 11 до 50 сотрудников, смогут получить кредит до 500 тысяч евро, компании с числом сотрудников от 50 до 250 — до 800 тысяч евро.

В марте власти Германии сформировали Фонд экономической стабильности объемом 600 миллиардов евро, чтобы поддержать компании во время эпидемии.

В Германии коронавирус обнаружили у более 100 тысяч человек, из них более 1600 человек умерли, около 28 тысяч человек выздоровели. По решению правительства Германии всех, кто приезжает в страну, будут отправлять на карантин.