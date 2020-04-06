У тигрицы из нью-йоркского зоопарка обнаружили коронавирус. Это первый в мире случай заражения тигра

Малайская тигрица из зоопарка в Бронксе (Нью-Йорк) заразилась коронавирусом, сообщило американское Общество охраны природы (WCS).

Тигрицу зовут Надя. У нее наблюдается снижение аппетита и сухой кашель. Ее тест на коронавирус дал положительный результат. По всей вероятности, тигрицу заразил смотритель, у которого на момент контакта с животным не было симптомов коронавируса.

Симптомы, похожие на те, что есть у Нади, развились еще у одной тигрицы, двух амурских тигров и трех африканских львов из зоопарка в Бронксе. Предполагается, что у этих животных тоже коронавирус, но им не проводили тесты, так как для этого им нужно делать наркоз.

Все обитатели зоопарка находятся под контролем ветеринаров. В целом они чувствуют себя хорошо и, как ожидается, пойдут на поправку, сообщает WCS.

Как пишет Associated Press со ссылкой на зоопарк Бронкса и министерство сельского хозяйства США, коронавирус у тигрицы Нади — это первый известный случай заражения тигра в мире и первый случай заражения животного в США. Ранее сообщалось о заражении коронавирусом двух собак и кошки в Гонконге.

Зоопарк в Бронксе закрыт для посещения с 16 марта.