Фонд «Ночлежка» запустил акцию «Ты не один». На улицах Москвы и Петербурга оставили наборы с товарами первой необходимости для бездомных

Благотворительный фонд «Ночлежка» запустил акцию «Ты не один» в помощь бездомным. На улицах Москвы и Петербурга участники акции оставили 120 наборов с продуктами и товарами первой необходимости.

«Ночлежка» призывает всех присоединиться к акции. В пакеты для бездомных можно положить чай, печенье или конфеты, лапшу или пюре быстрого приготовления, консервы, антибактериальные салфетки, зубную пасту и зубную щетку, носки, мыло и антисептик. По подсчетам «Ночлежки», без учета антисептика такой набор стоит 400-500 рублей.

К пакету нужно прикрепить записку (ее примерный текст можно прочитать здесь), чтобы бездомный человек понял, что набор собрали для него. Кроме того, записка нужна, чтобы дворники не выбросили пакет, приняв его за мусор.

«Ночлежка» также предлагает вложить в пакет листовку-инструкцию с информацией о коронавирусе и необходимых мерах предосторожности на время пандемии. Наборы можно оставлять около вокзалов, станций метро, продуктовых магазинов и в других местах, где можно часто встретить бездомных.

«Подобные акции проходят сейчас по всему миру <…> Если в обычное время те, кто оказался на улице, могли попросить еду в кафе и ресторанах, приходили в благотворительные столовые и на раздачу еды и средств гигиены, то сейчас у людей нет такой возможности <…> Мы надеемся, что люди по всей стране подхватят акцию и помогут тем, кто сейчас остается на улице», — сказала директор московского филиала «Ночлежки» Дарья Байбакова.