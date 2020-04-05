Власти Нижегородской области сообщили о смерти двух местных жительниц, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Обеим пациенткам было по 80 лет, сообщает РИА Новости.

В последний на настоящий момент доклад оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России данные об умерших в Нижегородской области не вошли. С учетом этих двух смертельных случаев общее число умерших в России, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», составляет 47 человек.

Днем 5 апреля оперативный штаб сообщал о 5389 случаях коронавирусной инфекции в стране. За сутки диагноз подтвердился у 658 человек. Выздоровели 355 человек.