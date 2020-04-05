Бывший капитан авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» заболел COVID-19. Его сняли с поста после того, как он объявил о вспышке коронавируса на борту 

У бывшего капитана атомного авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье диагностирована короновирусная инфекция. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два источника, которые дружат с Крозье и его семьей со времен обучения в Военно-морской академии.

По словам собеседников издания, симптомы COVID-19 проявились у Крозье еще до того, как он был отстранен от поста командира «Теодора Рузвельта». Официальные представители ВМС США пока сообщения о болезни бывшего капитана авианосца не прокомментировали.

Крозье был отстранен от командования авианосцем после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту корабля попало в СМИ. Недовольство командования, как сообщалось, вызвал тот факт, что Крозье не доложил о ситуации своему непосредственному командованию, а направил письмо 20-30 адресатам, среди которых были не только представители руководства ВМС США.