Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Поддубный назвал «мародерством» просьбы о поддержке в кризис

Бывший депутат от «Единой России» Сергей Поддубный раскритиковал просьбы граждан и бизнеса о поддержке со стороны государства.

«Сейчас для всех нас очень сложное время! Переоценка ценностей!» — написал депутат в инстаграме. В это время, добавил он, «появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей», которые выглядят как «мародерство».

Поддубный был депутатом Госдумы шестого созыва (2011-2016 годы). Он представлял в парламенте Кемеровскую область.

В России с конца марта по конец апреля включительно объявлены выходные дни в рамках борьбы с распространением коронавируса. Работать разрешено лишь отдельным предприятиям.

Во многих регионах действует режим повышенной готовности, при котором открыты только магазины, продающие продукты и товары первой необходимости, заведения общепита торгуют только на вынос и доставку. Гостинично-ресторанный бизнес, торговые центры и многие другие сегменты рынка столкнулись с резким сокращением выручки из-за закрытых заведений.

Федеральные и местные власти пообещали оказать помощь жителям и бизнесу. Подробнее об этом читайте на «Медузе».