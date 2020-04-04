В Мурманске убит сторонник «Исламского государства», подозреваемый в подготовке теракта

Правоохранительные органы России убили в Мурманске сторонника террористической организации «Исламское государство», подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Во время задержания подозреваемый открыл огонь по бойцам спецназа, после чего его убили.

По информации НАК, у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.