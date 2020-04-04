В Мурманске убит сторонник «Исламского государства», подозреваемый в подготовке теракта
Источник: Интерфакс
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Правоохранительные органы России убили в Мурманске сторонника террористической организации «Исламское государство», подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Во время задержания подозреваемый открыл огонь по бойцам спецназа, после чего его убили.
По информации НАК, у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.