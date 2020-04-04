В Москве умерли двое человек в возрасте 58 и 70 лет, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 и двустороннюю пневмонию, сообщает департамент здравоохранения города.

«Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет», — сказано в сообщении.

В России, по данным на утро 4 апреля, коронавирус обнаружили у 4731 человека. С начала эпидемии с учетом новой информации умерли 45 человек, из них 29 в Москве.