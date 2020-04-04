В Москве коронавирус обнаружили еще у 434 человек. Число заболевших в городе превысило три тысячи человек

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали еще у 434 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию Москвы. Всего коронавирус в Москве обнаружили у 3357 человек.

По данным московского оперативного штаба по коронавирусу, по состоянию на утро 4 апреля в городе умерли 27 человек с COVID-19, из них семь человек — за последние сутки.

С начала эпидемии в Москве выздоровели 194 человека.

Уточнение. В материал добавлена новая информация о количестве погибших и выздоровевших людей.

Новые данные о распространении COVID-19 в России пока не публиковали. По состоянию на 3 апреля заболевание диагностировали у 4149 человек, из них умерли 38, выздоровели 281 человек.