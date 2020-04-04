Ракета SpaceX для полетов на Луну и Марс разрушилась при испытаниях. Это третий неудачный тест Starship за полгода

SpaceX провела испытания второй ступени прототипа ракеты , которые уничтожили носитель. Это третий неудачный тест Starship меньше чем за полгода.

Как пишет The Verge, ракета разрушилась после того, как один из топливных баков второй ступени накачали жидким азотом. Бак деформировался и развалился, после чего разрушилась и ракета.

Криогенные испытания прототипа Starship NASASpaceFlight

По словам Илона Маска, SpaceX изучает детали инцидента, возможно, причина в неверных параметрах испытаний.

В конце февраля 2020-го при наддуве жидким азотом нижняя часть Starship лопнула, фрагменты разлетелись на десятки метров. В ноябре 2019-го произошел взрыв на испытаниях давления в системах Starship.