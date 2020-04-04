Певица Pink излечилась от COVID-19. Она пожертвовала миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Американская певица Алиша Бет Мур, известная как Pink, сообщила в инстаграме, что излечилась от коронавирусной инфекции COVID-19.

Певица рассказала, что две недели назад у нее и трехлетнего сына Джеймсона появились симптомы заболевания. «К счастью, у нашего терапевта был доступ к тестам, и мой оказался положительным», — сообщила она. 2 апреля Pink вновь сдала анализы и тест дал отрицательный результат на коронавирус.

Артистка раскритиковала власти США за то, что не все жители страны могут сдать тест на коронавирус.

Чтобы поддержать врачей, борющихся с заболеванием, Pink решила пожертвовать по 500 тысяч долларов в фонды в Филадельфии и в Лос-Анджелесе.

США лидирует по числу заболевших COVID-19 в мире. Коронавирус выявили у более 270 тысяч жителей США, умерли около семи тысяч, выздоровели 12 тысяч человек.