В «Вымпелкоме» сменился гендиректор. Им стал Александр Торбахов, который уже возглавлял компанию десять лет назад

Генеральным директором «Вымпелком» (бренд «Билайн») с 6 апреля назначен Александр Торбахов. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Медузу». Контракт рассчитан до конца 2023 года.

Торбахов уже был гендиректором «Билайна» в 2009-2010 годах. После этого он занимал должность советника президента Сбербанка и был членом правления компании.

В феврале «Вымпелком» объявлял о досрочном уходе в отставку гендиректора Василя Лацанича, который занимал этот пост с 2018 года.