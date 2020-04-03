Умер итальянский дизайнер обуви Серджио Росси. У него был обнаружен коронавирус

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси, основатель одноименного бренда, умер в возрасте 85 лет. Агентство ANSA сообщает, что у Росси был обнаружен коронавирус, но не уточняет, был ли именно COVID-19 причиной его смерти.

Sergio Rossi, который британский Vogue называет одним из самых выдающихся итальянских обувных брендов, был основан в 1968 году. Сержио Росси также создавал коллекции обуви для Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa.