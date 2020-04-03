У «Мосфильма» появится собственный телеканал

С 1 сентября в России появится новый телеканал — «Мосфильм. Золотая коллекция», где будут показывать в основном фильмы одноименной киностудии. Соответствующее соглашение, пишут «Ведомости», подписали «Мосфильм» и компания «Цифровое телевидение» ( ).

На телеканале, который будет неэфирным, предполагается показывать как фильмы из «золотой коллекции» «Мосфильма», например «Иронию судьбы, или с легким паром», «Девчат», «Служебный роман», а также такие российские фильмы, включая «Детей понедельника», «Американскую дочь» и «Белого тигра».

Также «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет фильмы, созданные при участии ВГТРК, сообщил первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский. Это, в частности,«Движение вверх», «Т-34» и «Салют-7».

Срок соглашения и его финансовые условия стороны не раскрывают. Однако известно, что договоренности не затрагивают эфирные права на продукцию «Мосфильма». Сейчас права на показ в эфире фильмов этой киностудии делят между собой «Россия 1» и Первый канал.