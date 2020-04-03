ФСБ предложила убрать из публичного доступа информацию о зарубежных поездках руководства

Федеральная служба безопасности предложила сократить перечень сведений о своей деятельности, которая может публиковаться в интернете. Проект соответствующего указа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает перестать публиковать сведения об итогах проводимых им мероприятий, о его международной деятельности, а также о поездках и международных визитах руководителей ФСБ.

Как считает спецслужба, сейчас информация, публикация которой предусматривается перечнем, избыточна, что «не отвечает специфике деятельности» ФСБ.