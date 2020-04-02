«Вы не предадите Христа, если не придете в храм, вы предадите Христа, если из-за вас кто-то заболеет». РПЦ допустила проведение пасхальных служб без прихожан

Верующим необходимо быть готовыми к тому, что пасхальные службы в этом году пройдут без прихожан. Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев), передает «Интерфакс».

Иларион отметил, что сами службы не будут отменены, а патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя будет транслироваться по центральным телеканалам.

Митрополит подчеркнул, что верующим необходимо соблюдать предписания властей о самоизоляции. «Вы не предадите Христа, если не придете в храм, вы предадите Христа, если из-за вас кто-то заболеет», — пояснил он.

Пасха будет отмечаться 19 апреля.

Посещение храмов прихожанами не предусматривается режимом самоизоляции, который с конца марта введен в большинстве регионов России. При этом сами службы продолжают проводиться — на них могут присутствовать священники и работники храма.