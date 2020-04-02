Роспотребнадзор три дня публикует одни и те же данные о тестировании на коронавирус. Представитель ведомства не смог этого объяснить

2 апреля Роспотребнадзор отчитался о том, что всего в России проведено свыше 536 тысяч исследований на коронавирус.

За день до этого была опубликована та же самая цифра — 1 апреля в информационном бюллетене говорилось, что в России проведено 536 669 исследований. Днем раньше опубликовали ту же самую информацию — 536 669 лабораторных исследований.

«Пока не могу объяснить [этого]», — сказал «Медузе» представитель Роспотребнадзора. Накануне представитель ведомства объяснял публикацию одной и той же цифры два дня подряд технической ошибкой.

30 марта сообщалось, что в России было проведено 344 тысячи тестов на коронавирус.

В России зарегистрированы тесты на коронавирус шести организаций: ГНЦ «Вектор», Центр стратегического планирования и управления рисками Минздрава, ЦНИИ эпидемиологии, «Вектор-Бест», «Литех» и «Смартлайфкеа».

Кроме государственных лабораторий тесты на коронавирус могут проводить частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс».

В Петербурге очередь на платный тест на коронавирус растянулась на две недели.