Минздрав Пермского края подтвердил гибель 36-летней журналистки Анастасии Петровой от коронавируса

Причиной смерти 36-летней журналистки Анастасии Петровой, главного редактора еженедельника «Деловой интерес», стала коронавирусная инфекция, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав Пермского края.

Петрова была госпитализирована в краевую клиническую больницу 24 марта, ей поставили диагноз «пневмония» и сделали тест на коронавирус. Первый тест был отрицательным, второй — подтвердил, что у журналистки коронавирус.

31 марта журналистка умерла, последние несколько дней она находилась на аппарате ИВЛ.

«Коммерсант» со ссылкой на Минздрав Пермского края пишет, что результаты повторного теста, показавшие наличие коронавируса, пришли после смерти Петровой. По данным «Медузы», о диагнозе «коронавирус» стало известно еще при жизни Петровой.

«Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!», — заявил и. о. губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом 2 апреля. Махонин, сообщается в официальном телеграм-канале «Стоп коронавирус. Пермь», поручил оказать родственникам Петровой всю необходимую помощь.

Анастасия Петрова стала вторым пациентом с коронавирусом, умершим в Пермском крае. У нее остались двое несовершеннолетних детей.

По последним данным, объявленным оперативным штабом, в России подтверждены 2777 случаев коронавирусной инфекции, умерли 28 человек, 190 человек выздоровели.