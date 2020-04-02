Двух генералов МВД в Москве задержали по делу о крупной взятке

Двух генералов из следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Задержанные генералы — заместители начальника следственного департамента, уточняет агентство.

По версии следствия, которую передает издание, речь идет о взятке от бизнесмена, задержанного в 2019 году по делу о мошенничестве на 10 миллионов долларов.

«Предполагается, что за взятку ему могли изменить меру пресечения на домашний арест», — сказал собеседник «Интерфакса», не уточнив сумму предполагаемой взятки.

ТАСС также со ссылкой на источник сообщает, что в департаменте проводит обыск ФСБ.

По данным телеграм-канала 112, задержаны на 48 часов заместители главы следственного департамента Александр Краковский и генерал Александр Бирюков, а также следователь Александр Брянцев. По данным канала, взятку они, предположительно, получили от бизнесмена Альберта Худояна.

Источник «Интерфакса» также сказал, что генералов проверяют на причастность к «содействию в переводе под домашний арест» обвиняемого в мошенничестве Худояна, владельца компании Optima Development.