ВШЭ объявила выговор двум студентам, которые выложили в интернет нецензурный монолог преподавателя военной кафедры о геях

Двум второкурсникам Высшей школы экономики (ВШЭ), которые записали и выложили в соцсети нецензурный монолог начальника Военного учебного центра о гомосексуалах, объявили выговоры. Об этом сообщается на сайте вуза.

Студент, сделавший аудиозапись монолога, получил выговор за использование мобильного телефона на территории Военного учебного центра. Он также представлен к отчислению из центра. Студенту, который выложил аудиозапись в соцсети, объявлен выговор за нанесение вреда деловой репутации ВШЭ.

Также выговор сделали самому начальнику Военного учебного центра Владимиру Коргутову. Комиссия ВШЭ установила, что он использовал мат, отвечая на вопрос студентов о своем отношении к геям на занятиях 6 февраля.

Запись монолога Владимира Коргутова 14 февраля выложил в твиттере пресс-секретарь движения «Гражданское Общество» и член Либертарианский Партии Егор Илюшкин. Он заявил, что получил запись от студентов ВШЭ, пожелавших остаться анонимными.

На записи Коргутов говорит: «Делаем так, чтобы мужчины настоящими стали! Не вот этими гермафродитами и ********** [геями], да… Как ******** [геи] называются? Геи, ***** [блин]!». Он также рассказывает, как некий курсант ударил «раскрашенного мальчика» и как на военную кафедру хотела поступить «баба».

После публикации записи Высшая школа экономики объявила о проведении проверки. Сам Коргутов сказал, что не знает о публикации записи, «ничего такого не говорил» и никогда не ругается матом.