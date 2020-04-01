Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Испании превысило 100 тысяч человек

В Испании к 1 апреля зафиксировали 102,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters со ссылкой на испанское министерство здравоохранения.

За сутки в Испании от COVID-19 умерли 864 человека, что стало суточным рекордом. В целом с начала эпидемии в стране число умерших от болезни к 1 апреля составило 9 053 человека.

Испания стала третьей страной после США и Италии, где число заразившихся превысило сто тысяч человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США к 1 апреля зафиксировали 189,6 тысячи случаев заболевания COVID-19, в Италии — 105,7 тысячи случаев. Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились 862 тысячи человек.