Количество заболевших COVID-19 в США превысило 200 тысяч человек

В США количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии превысило 200 тысяч человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику заболеваемости в реальном времени, в США диагноз COVID-19 был подтвержден у 203 608 человек.

Количество заболевших в США пока продолжает увеличиваться с каждым днем. Только за 31 марта были зафиксированы более 24 тысяч случаев заболевания.

Всего в мире зафиксировано более 920 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Умерли более 46 тысяч человек, 193 тысячи выздоровели.

Кроме США, наиболее пострадали от вируса Италия (110,5 тысячи случаев) и Испания (102,1 тысячи). В последние дни в этих странах количество ежедневных случаев заболевания прекратило расти.