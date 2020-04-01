Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Госдума приняла законопроект, который разрешает аптекам продавать безрецептурные препараты через интернет, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, «в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих» продавать дистанционно можно и лекарства по рецепту.

«Правила продажи рецептурных препаратов в условиях ЧС дистанционным способом предлагается закрепить за правительством», — поясняет «Интерфакс».

Как сказано в тексте документа, наркотические и психотропные лекарственные препараты, а также лекарства с долей этилового спирта более 25% продавать дистанционно по-прежнему нельзя.

Также в законопроекте указано, что дистанционная продажа лекарств по рецепту — временная. Положение, которое дает правительству возможность установить правила продажи таких препаратов через интернет, действует до 31 декабря 2020 года.

Как напоминает РБК, Минздрав начал работать над поправками, которые разрешили бы дистанционную продажу лекарств, пять лет назад. В первом чтении законопроект приняли в 2017-м, после чего он «лежал» в Госдуме. В середине марта на фоне распространения коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение ускорить принятие документа.