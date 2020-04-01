Алексей Навальный: с сайта «Эха Москвы» пропала новость о том, как сын вице-мэра Москвы нарушил условия самоизоляции после приезда из Франции

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что с сайта «Эха Москвы» исчезли сюжеты о расследовании его штаба, в котором утверждалось, что 15-летний сын вице-мэра Москвы Максима Ликсутова нарушил условия режима самоизоляции после возвращения из Франции.

На сайте «Эха», в частности, отсутствует новость об этом расследовании, которая, по данным «Яндекс.Новостей», вышла в 10:30 утра 1 апреля. Из фейсбука радиостанции также пропало сообщение со ссылкой на этот материал.

Обновление. Главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский сообщил The Insider, что новость вышла по ошибке: «Произошла ошибочная публикация новости, я эту ошибку исправил — удалил новость». По его словам, радиостанция не публикует материалы, в которых «с помощью детей атакуют тех или иных политиков или общественных деятелей».

31 марта московский штаб Алексея Навального сообщил, что в феврале 15-летний сын вице-мэра Москвы Максима Ликсутова посетил Куршевель во Франции, а после возвращения в Россию не самоизолировался, как того требовали российские власти. По данным штаба Навального, в России сын чиновника устроил ДТП. Максим Ликсутов это не комментировал.

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