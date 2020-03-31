В России создали высокоточный тест на COVID-19

Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

Набор «АмплиСенс Cov-Bat-FL» прошел клинические испытания, 25 марта его зарегистрировали для использования в России.

В Роспотребнадзоре сообщили, что тест позволяет выявлять коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, а также отличать его от других родственных вирусов, в том числе вызывающих атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

В Роспотребнадзоре отметили, что тест высокочувствителен и не дает ложно-положительной реакции с образцами других эпидемических коронавирусов человека.

В России, по данным на 12:00 мск 30 марта, коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 1836 человек. Умерли 17 человек с коронавирусом. Выздоровели 66 человек.