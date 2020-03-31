В Грузии запретили продажу алкоголя

В Грузии с 31 марта запрещена продажа алкоголя, в том числе вина и пива, сказано в постановлении грузинского правительства.

Кафе и рестораны с этой же даты могут работать только в режиме «на вынос» или доставки на дом.

Также правительство Грузии запретило собираться в общественных местах больше чем по три человека. Общественным местом считается любое публичное пространство в помещении или на открытом воздухе, если речь идет не о частном жилье.

Кроме того, запрещены свадьбы, похороны и подобные мероприятия, если в них участвуют больше трех человек.

Ограничения будут действовать как минимум до 21 апреля, пишет «Коммерсант». С 8 утра 31 марта на всей территории Грузии действует карантин и комендантский час. Людям запрещено выходить из дома без крайней необходимости, в населенных пунктах остановили движение общественного транспорта, передвигаться можно на такси или на личных автомобилях.

Как добавляет газета, в Грузии зарегистрировали 110 случаев коронавирусной инфекции, двое заболевших находятся в критическом состоянии, 22 человека выздоровели.

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