Умер драматург Леонид Зорин. По его пьесе сняли фильм «Покровские ворота»

На 96-м году жизни умер драматург и писатель Леонид Зорин. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщила ТАСС его вдова Татьяна Поспелова.

Артем Геодакян / ТАСС

Леонид Зорин (настоящая фамилия Зальцман) написал около 50 пьес, среди которых «Друзья и годы», «Варшавская мелодия», «Покровские ворота». Также Зорин писал прозу.

В 1982 году по пьесе «Покровские ворота» был снят одноименный фильм. Зорин принимал участие в работе над его сценарием.