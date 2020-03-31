Семь из восьми московских СИЗО прекратили принимать арестованных и осужденных

Подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Москве будут принимать только в один следственный изолятор — СИЗО-7 в Капотне, семь других изоляторов прием прекратили. Об этом со ссылкой на УФСИН Москвы сообщает «Интерфакс».

Такие меры служба приняла из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Кроме того, во всех учреждениях столицы приостанавливается до особого распоряжения прием посылок и передач. Также в этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Устанавливается запрет на допуск в следственные изоляторы адвокатов и других посетителей», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

В восьми московских СИЗО на 1 марта находились 9 570 человек (при лимите 9 214), уточняет агентство.

С середины марта во всех учреждениях ФСИН приостановили длительные и краткосрочные свидания осужденных и обвиняемых с родственниками. Все ограничения ввели до особого распоряжения.