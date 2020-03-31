Пособие в 19500 рублей, обещанное Собяниным, будут выплачивать до октября

Денежная компенсация москвичам, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса, будет выплачиваться ежемесячно с 1 апреля по 30 сентября. Об этом рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Как было объявлено ранее, размер пособия по безработице в Москве в период пандемии составит 19500 рублей.

На него смогут претендовать москвичи, которые отработали в 2020 году не менее 60 календарных дней. Для получения выплат необходимо обратиться в службу занятости и официально зарегистрироваться в качестве безработного. Деньги будут начислены дистанционно.

По словам Раковой, за минувшие сутки заявки на регистрацию статуса безработного подали почти 10 тысяч человек.

С 30 марта в Москве объявлен всеобщий режим самоизоляции, ограничивающий передвижение граждан. По официальным данным, в России выявлены 1836 случаев заражения COVID-19, из них 1226 — в Москве.