«Бедолага, не выдержал». Лукашенко рассказал о первой в Белоруссии смерти пациента с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал смерть 75-летнего актера Виктора Дашкевича, у которого подтвердился коронавирус. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что у Дашкевича были сопутствующие заболевания. «Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — сказал Лукашенко.

О смерти Виктора Дашкевича стало известно 31 марта. Белорусские СМИ пишут, что это первая известная в стране смерть пациента с коронавирусом. Минздрав Белоруссии этого пока не подтвердил.

Виктор Дашкевич был актером театра имени Якуба Коласа в Витебске, имел звание заслуженного артиста Белоруссии.

Коронавирус у Дашкевича подтвердился 26 марта. По словам жены, у актера также была хроническая обструктивная болезнь легких.

По данным на 30 марта, в Белоруссии зафиксировано 152 случая коронавирусной инфекции.