В Москве, Петербурге и Владимирской области умерли пациенты с коронавирусом

Обновление: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о смерти жителя города с коронавирусной инфекцией. «Таким образом в Петербурге уже два человека [больные коронавирусом] ушли из жизни», — сказал Беглов на заседании правительства днем 30 марта, сообщает «Интерфакс».

Пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли в Москве, Петербурге и Владимирской области.

О смерти пациентки в одной из московских больниц сообщает РИА Новости со ссылкой на городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. У женщины был сахарный диабет.

В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили ТАСС, что пациент с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией умер в больнице в городе Ковров. У него была пневмония, заявили представители ведомства, добавив, что точная причина смерти станет известна после исследования патологоанатома.

Таким образом в России, с учетом последних данных, умерли 12 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Семь смертельных случаев зафиксированы в Москве.