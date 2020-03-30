В России зарегистрированы два новых теста на коронавирус

Росздравнадзор 27 марта зарегистрировал две новые компании, которые смогут производить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 — это ООО НПФ «Лиотех» и АО «Вектор-бест», говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, на данный момент в России зарегистрированы тесты шести организаций, три из них государственные — ГНЦ «Вектор», Центр стратегического планирования и управления рисками Минздрава и ЦНИИ эпидемиологии. Первая частная компания — — получила регистрацию 20 марта.

Тесты НПО «Лиотех» разработаны совместно с Федеральным медико-биологическим агентством Минздрава, сообщало ведомство. Планируемый объем производства — от 100 тысяч до 200 тысяч тестов в неделю.

Тесты на коронавирус при помощи наборов «Вектор-бест» планировала проводить лаборатория «Инвитро». Планируемая цена — не более 1 тысячи рублей.

Как ранее сообщала «Русская служба Би-би-си», на разных стадиях подготовки к регистрации находятся тесты еще около десяти компаний.

По данным Роспотребнадзора, на 30 марта проведено 344 тысячи тестов на коронавирус, из них 80 тысяч тестов — за 29 марта.